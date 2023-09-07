Первоклассникам в Пушкинском округе подарили необычный букварь

Замдиректора методического центра округа Виктория Плешакова отметила, что над книгой с весны этого года работали заслуженные педагоги из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска, а вдохновителями стали ученики местных школ.

«Это очень интересная история. Наши ученики на уроках окружающего мира и краеведения спрашивали своих учителей, чем интересен наш город, чем он знаменит. Задавали вопросы о живших и живущих здесь людях. Интересовались историей родного края. Ответы на их вопросы и составили концепцию будущей книги», — отметила Плешакова.

По ее словам, букварь является не учебным пособием, а сводом данных о родном крае. Книга направлена на то, чтобы заинтересовать как ребенка, так и родителей.

«Это абсолютный эксклюзив. Было выпущено менее 4,7 тысячи экземпляров, а детей в муниципалитете в первый класс пошло более 4,5 тысячи. То есть можно сказать, что эти книги есть только у первоклассников этого года. Будем надеяться, что ребята, когда вырастут, сохранят эти книги и, возможно, покажут их своим детям», — заключила она.

Многодетная мама из Ивантеевки Ольга Егиян, младшая дочь которой в этом году пошла в первый класс, отметила, что букварь стал прекрасным подарком.

«Отличная идея, особенно то, что он именно про наш округ, дети должны знать и хранить историю Малой родины. Спасибо главе за внимание и еще спасибо команде педагогов, которые трудились над созданием издания», — сказала она.

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