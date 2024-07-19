Первые два корпуса ЖК «Рублевский Квартал» ввели в эксплуатацию в подмосковном Одинцово

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию первых двух корпусов жилого квартала «Рублевский Квартал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что новоселье отпразднуют почти девятьсот семей. Вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий будет построена вся необходимая инфраструктура: три школы и четыре детских сада.

Корпус №61 — комфортной переменной этажности от восьми до девяти этажей, а в корпусе №62 девять этажей. Среди имеющихся планировок — варианты от компактных студий до четырехкомнатных квартир с большой кухней-гостиной, в некоторых предусмотрены гардеробные, гостевой санузел и постирочная.

В закрытых дворах «без машин» создали игровые площадки для детей разных возрастов, зону для занятий спортом с уличными тренажерами, столом для настольного тенниса, а также зоны для тихого отдыха со скамейками и навесами. Зонирование выполнено с помощью зеленых изгородей, крупномерных деревьев и кустарников.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в Истре откроют к началу учебного года.