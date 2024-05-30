Первые в этом году сертификаты на соципотеку получили сотрудники Станции скорой помощи Подмосковья
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Первые в этом году сертификаты на соципотеку получили сотрудники Станции скорой помощи Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Сертификаты вручили десяти сотрудникам станций в Люберцах, Долгопрудном, Коломне, Одинцово, Балашихе, Королеве, Видном и Химках. Это анестезиолог и фельдшеры.
Медиков поздравили начальник Управления кадровой политики и образования областного Минздрава Ирина Корепанова и начальник управления реализации жилищных программ Министерства жилполитики региона Марина Марычева.
«Сегодняшнее событие — шаг в будущее и, конечно, мы всей семьей, в которой скоро будет пополнение, рады этому событию. Такая программа очень важна. Это реальная помощь медработникам. Спасибо», - поделилась эмоциями фельдшер скорой помощи Химкинской ПСМП Лидия Поташова.