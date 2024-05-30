Первые в этом году сертификаты на соципотеку получили сотрудники Станции скорой помощи Подмосковья

«Сегодняшнее событие — шаг в будущее и, конечно, мы всей семьей, в которой скоро будет пополнение, рады этому событию. Такая программа очень важна. Это реальная помощь медработникам. Спасибо», - поделилась эмоциями фельдшер скорой помощи Химкинской ПСМП Лидия Поташова.