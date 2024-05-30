Первые в мире: шариковые ручки из кофейных упаковок и зубных щёток сделали в Балашихе

Уникальные товары делает компания ООО «Вики Восток Сувенир». С 2018 года она развивает проект производства продукции из вторсырья под брендом ProEcoPen.

Уже появились ручки и блокноты, сделанные из переработанной упаковки от молока и сока типа «Tetra Pak».

Такая продукция - инновация, так как сокращает количество отходов в России, при этом отличается современным дизайном и эргономичностью. В будущем такой подход поможет в решении проблемы мусорного загрязнения.

Компанией уже разработана целая линейка продукции, куда входит канцелярия, игры, товары для дома. Инновационный подход также отражается в проектах для циклических кейсов для компаний, когда они из своих отходов, переданных на переработку, получают «устойчивую» продукцию для офисов, выставок, акций.

Последняя разработка компании совместно с партнерами – набор шахмат для размещения в парках Москвы. Летом 2024 года планируется установить 100 таких комплектов.

ООО «Вики Восток Сувенир» сотрудничает с крупными и небольшими компаниями, но с правильными ценностями. Таким образом решаются разные задачи, связанные с концептуальными сувенирами и подарками и обучающими проектами.

Продукцией балашихинской компании пользуются: ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Альфабанк», Госкорпорация «Росатом», креативные пространства, современные музеи и другие. Её также не раз представляли на выставках и конкурсах не только в России, но и за её пределами. Например, на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае в павильоне виртуальной реальности от Российской Федерации «Made in Russia».

На предприятии работают 11 человек. В планах компании и дальше создавать такие продукты, которые были бы классным примером того, для чего нужен раздельный сбор отходов.