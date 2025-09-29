Первые заморозки пришли в Подмосковье

Московский регион встретил первую ночь с отрицательными температурами — на восточных окраинах Подмосковья столбики термометров уже опустились до минус 1,7°. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, полюсом холода традиционно стал поселок Черусти, где географическое расположение в низине среди болот создает идеальные условия для ранних заморозков.

Всего в 130 км от столицы, в Электростали, температура уже приблизилась к нулевой отметке, показывая +0,6°. В то же время в самой Москве сохраняется относительное тепло: на ВДНХ фиксируют +7,2°, а в центре города, у гостиницы Балчуг, вечерние показатели держатся на уровне +8,1°.

Метеорологи предупреждают, что предстоящей ночью похолодание усилится — в Подмосковье ожидаются заморозки до -4°, а в столице температура может опуститься до -2°.

Такой резкий перепад между дневными и ночными показателями требует определенных мер: автовладельцам стоит позаботиться о зимних стеклоомывателях, садоводам — укрыть теплолюбивые растения, а пешеходам — перейти на зимнюю обувь со нескользящей подошвой.

Уже завтра днем, 30 сентября, ситуация немного улучшится — в Москве прогнозируют +9…+11°, по области до +12°. Однако синоптики подчеркивают: эти первые заморозки — не случайная аномалия, а начало сезона отрицательных температур, который продлится до весны.

Ранее сообщалось, что в большинстве домов Московской области включили отопление.