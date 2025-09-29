Уже в 74% жилых домов Подмосковья появилось отопление

В Подмосковье отопление дали уже в 74% жилых домов. О ходе работ по подключению МКД к системе центрального отопления рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Практические все жилые дома получают тепло в Балашихе, Бронницах, Королеве, Коломне, Лобне, Люберцах, Наро-Фоминске, Реутове и Ступино. Из социальных объектов региона к отоплению подключены уже 99%.

Согласно установленным срокам, все многоквартирные дома Подмосковья должны быть подключены к отоплению до 1 октября. После этого начнется подключение промышленных предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регион поступила первая партия новой техники для коммунальных служб.