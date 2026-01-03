Неженатых туристов за секс на популярном курорте могут приговорить к году тюрьмы

По данным агентства, новый Уголовный кодекс в Индонезии начал действовать с января 2026 года. Местный парламент принял решение еще в 2022 году. Теперь оно вступило в законную силу. Требование распространяется на граждан и иностранных туристов. За нарушение закона грозит до одного года тюремного заключения.

В соответствии с принятыми правовыми поправками, право обращаться в суд с иском о нарушении семейных устоев получил ограниченный круг лиц. Истцами теперь могут выступать только ближайшие родственники: обманутый супруг или супруга, а также родители или дети пострадавшей стороны.

Эти изменения являются частью более масштабной реформы законодательства, направленной на замену устаревших правовых норм, унаследованных с колониальной эпохи. Помимо установления запрета на супружескую неверность, новый свод законов также вводит уголовную ответственность за акты богохульства.

Ранее сообщалось, что сексолог Тинен предупредила о серьезной опасности секса с бывшим партнером.