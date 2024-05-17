Первый детский сад, рассчитанный на триста малышей, достроили в подмосковном ЖК «Прибрежный Парк»

Девелопер проекта ЖК «Прибрежный парк» группа «Самолет» достроил и ввел в эксплуатацию первый детский сад для трехсот малышей в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что трехэтажное здание вмещает 12 многофункциональных групповых разных возрастов. В них разместились спальни, помещения для приема пищи, пространства для игр и санузлы. Для удобства родителей при входе в здание детского сада оборудовали колясочную.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Для прогулок с детьми здесь появились площадки с игровым оборудованием и теневыми навесами, где можно спрятаться от солнца и осадков, а по периметру территории установили двухметровое ограждение.

Ожидается, что на территории «Прибрежного Парка» построят большую школу на 1650 мест, три детских сада и комплексную поликлинику для взрослых и детей, а на первых этажах жилых домов откроются различные магазины и сервисы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новый корпус школы в ЖК «Домодедово парк» откроется к 1 сентября.