Первый открытый фестиваль-конкурс ярко провели в городском округе Фрязино

Свыше 150 танцоров собрались вместе и показали свои таланты на сцене в Центре культуры и досуга городского округа Фрязино на мероприятии «Танцевальная Шкатулка».

Участвовали коллективы от наукограда и соседнего округа Щелково, для которых событие стало ценным опытом.

Участники продемонстрировали свое мастерство, подготовили самые разноплановые и яркие танцы. Жюри, состоящее из профессионалов из Москвы и Московской области, высоко оценило технику движений, постановку, костюмы и артистизм участников. Всем им торжественно вручили награды и поблагодарили за участие в открытом фестивале-конкурсе, подарившего многим яркие впечатления.

Также награды получили наставники участников, которые помогали коллективам и отдельным дарованиям достигать успехов, оказывая в том числе и моральную поддержку.