Первый открытый фестиваль-конкурс ярко провели в городском округе Фрязино
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Свыше 150 танцоров собрались вместе и показали свои таланты на сцене в Центре культуры и досуга городского округа Фрязино на мероприятии «Танцевальная Шкатулка».
Участвовали коллективы от наукограда и соседнего округа Щелково, для которых событие стало ценным опытом.
Участники продемонстрировали свое мастерство, подготовили самые разноплановые и яркие танцы. Жюри, состоящее из профессионалов из Москвы и Московской области, высоко оценило технику движений, постановку, костюмы и артистизм участников. Всем им торжественно вручили награды и поблагодарили за участие в открытом фестивале-конкурсе, подарившего многим яркие впечатления.
Также награды получили наставники участников, которые помогали коллективам и отдельным дарованиям достигать успехов, оказывая в том числе и моральную поддержку.