Первый заместитель министра благоустройства Подмосковья посетил Протвино с рабочим визитом

Первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков совместно с врип главы города Протвино Оксаной Лебедевой проконтролировал ход работ реконструкции Лесного бульвара, а также оценил готовность коммунальных служб Протвино к осенне-зимнему сезону.

Лесной бульвар ранее стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». В настоящее время первый этап реконструкции подходит к завершению: рабочие выкладывают плитку, а напротив «железного городка» вырос навес будущего летнего кафе.

Евгений Афанасенков и Оксана Лебедева встретились на объекте с представителем подрядной организации ООО «РОСТ» и обсудили ход работ. Реконструкция общественного пространства идет в соответствии с графиком. Второй этап продолжится в следующем году.

«Мы в целом посмотрели, как у нас преображается город Протвино. В этом году у нас масштабные работы запланированы. Ведутся работы рядом с администрацией города, где Торговые ряды и ТЦ „Здоровье. Посмотрели, как ведет подрядчик работы на Лесном бульваре. Я думаю, что в течении двух недель работы будут закончены и люди смогут пользоваться этой замечательной территорией“, — подчеркнул Евгений Афанасенков.

Также на территории МБУ «Комбинат благоустройства» состоялся смотр коммунальной техники. В общеобластном мероприятии приняли участие все организации, осуществляющие работы в коммунальной сфере: муниципальные учреждения, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, дорожные и аварийные службы.