Пес на заборе как местная изюминка: под Одинцовом нашли хвостатого с необычной привычкой

В деревне Перхушково Одинцовского округа появилась неофициальная, но очень популярная достопримечательность. Как пишет REGIONS , местный пес облюбовал забор частного дома возле железнодорожного переезда и проводит там часы, наблюдая за прохожими и автомобилями. Жители и гости деревни специально останавливаются, чтобы полюбоваться на необычного «сторожа», который уже успел стать героем соцсетей и объектом для фотографий.

Пес опирается передними лапами на край ограды и внимательно следит за всем, что происходит на улице. Кажется, что уличная жизнь интересует его куда больше, чем тихий двор. Прохожие умиляются: собака выглядит трогательно и забавно, словно живая картина, вставленная в раму забора. Для многих этот пес стал добрым символом деревни, напоминанием о простых радостях и любопытстве, с которым братья наши меньшие смотрят на мир.

Однако специалисты советуют не спешить с умилением. Кинолог Оксана Красницкая в беседе с корреспондентом REGIONS пояснила, что привычка подолгу сидеть на заборе может говорить о проблемах в содержании питомца. Собаки по своей природе очень общительны, и стремление быть в курсе всего происходящего для них естественно. Но если животное проводит на заборе все свободное время, это сигнал для хозяев.

По словам эксперта, такое поведение часто свидетельствует о нехватке физических и умственных нагрузок. Пес ищет развлечения самостоятельно, потому что ему не хватает игр и прогулок с владельцем. Кинолог рекомендует уделять питомцам больше внимания, разнообразить досуг активными занятиями, чтобы собака не скучала в одиночестве и не пыталась компенсировать дефицит общения наблюдением за улицей.

Впрочем, для жителей Перхушково дружелюбный «сторож» уже стал частью местного колорита. Теперь деревня ассоциируется именно с этим внимательным псом, который напоминает людям о важности живого интереса к окружающему миру. И кто знает, возможно, через некоторое время туристы будут специально заезжать к железнодорожному переезду, чтобы увидеть знаменитость и помахать пушистому наблюдателю.

Ранее сообщалось, что ветеринар объяснила тягу кошек и собак к телевидению.