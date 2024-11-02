Пешехода сбили на переходе у метро «Китай-город» в Москве

Как проинформировали в столичном Дептрансе, инцидент с наездом на пешехода водителем иномарки произошел в непосредственной близости от метро «Китай-город» в центре Москвы после полуночи субботы, 2 ноября.

Сообщается, что ДТП произошло на пешеходном переходе возле дома № 13 по улице Ильинка. Там молодой человек переходил через дорогу в разрешенном месте. И в этот момент на него наехал автомобиль.

«Мы напоминаем велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой», — отметили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что сейчас на месте работают оперативники. Детали дорожного происшествия устанавливаются. О состоянии здоровья пешехода информации не приводится.

Ранее мы писали, что два человека пострадали при жестком столкновении иномарок у Патриарших прудов в Москве.