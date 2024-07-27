Пешеходную дорожку к площади Победы благоустраивают в подмосковном Раменском

В городе Раменское продолжаются мероприятия по реконструкции площади Победы. В рамках проекта благоустройства общественной территории идут работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Карла Маркса.

Напоминаем, что проект реконструкции площади Победы включает замену плиточного покрытия, ремонт ступеней, обновление памятников. Также на территории мемориального комплекса установят новые скамьи, урны, подключат наружное освещение и проведут озеленение. Для маломобильных групп граждан оборудуют пандус.

Все мероприятия осуществляются в рамках муниципального контракта. Работы выполняет подрядная организация ООО «СК Аврора» по заказу МБУ «Содержание и благоустройство».