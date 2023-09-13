Пешеходный переход обустраивают на платформе «Тесна» в Кашире

Новая современная зона для пешеходов появится в Кашире-2. Речь идет о создании перехода на платформе «Тесна».

Новый объект инфраструктуры построят в ближайшее время. Подрядчик уже установил временную лестницу на месте старого настила. Строители провели разработку грунта и начали укладывать основания перехода из песка и щебня, также уже приступили к прокладыванию кабельных линий.

Новые пешеходные переходы оборудуют световой и звуковой сигнализацией, различными ограждениями и знаками безопасности. Площадки будут устроены таким образом, чтобы пешеход не упустил из внимания подвижные составы и не подвергал здоровье и жизнь опасности. Зоны у путей также сделают максимально безопасными.

Финансирование строительства новых переходов происходит за счет компании по договору между «РЖД и правительством региона с конца 2020 года.