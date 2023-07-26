Как сообщает RT , недавно молдавские власти решили сократить численность персонала российского посольства.

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, подобное сокращение количества российских дипломатов в Молдове не останется без ответных мер.

Следует отметить, что дипломатический персонал играет важную роль в поддержании диалога и кооперации между государствами. Это важный инструмент в укреплении и развитии политических и экономических отношений между странами.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что Москва не может оставить подобные действия без взаимности.

Данные меры взаимного сокращения дипломатического представительства являются обычной практикой в ситуациях, когда возникают напряженные отношения между странами.