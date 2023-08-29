Песков заявил, что крушение «Луны-25» – не повод для отчаяния

Как сообщает KP.RU , Дмитрий Песков, являясь официальным представителем Кремля, прокомментировал ситуацию, связанную с крушением станции «Луна-25». По его словам, несмотря на неудачу, Российская космическая программа продолжится.

Песков уверен, что произошедшее заставит космическую отрасль проанализировать ошибки и поработать над ними. Ведь освоение такого большого пространства без сбоев довольно трудно себе представить. Однако это не повод для того, чтобы «рвать на себе волосы».

Пресс-секретарь Владимира Путина также уверен в том, что все амбициозные планы обязательно будут реализовываться и дальше, главное – не останавливаться на достигнутом.

Напомним, что 20 августа 2023 года станция «Луна-25» столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование.