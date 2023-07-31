Песков заявил о том, что меры безопасности были усилены из-за атаки БПЛА в Москве

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , специальные службы вводят всевозможные меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем и обеспечения безопасности для мирных объектов страны.

Дмитрий Песков, занимая должность пресс-секретаря российского лидера, после нападения беспилотников на столицу заявил о необходимости усиления мер безопасности. Это необходимо для того, чтоб обеспечить защиту мирных объектов в России от атак, поступающих со стороны Украинского государства.

Песков подчеркнул, что данные меры касаются и Москвы, и других российских регионов, что говорит о стремлении правительства обеспечить безопасность всех граждан и объектов на территории страны.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о незначительных повреждениях башен делового центра «Москва-Сити» в результате атаки БПЛА. Это означает, что данный инцидент все же оказал влияние на местную инфраструктуру.