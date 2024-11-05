Те, кто проживает в Приднестровье, не желают поддерживать власти Молдавии. Так считает Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его точку зрения привел ТАСС.

По мнению Пескова, данная проблема является очень серьезной. Кишинев может ее решить только с помощью серьезного и конструктивного подхода.

«Мы констатируем, что жители Приднестровья не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то нынешнее руководство Молдавии», — указал он.

Песков также считает, что такого подхода со стороны молдавского правительства пока не видно. Он также опроверг российское вмешательство в выборы в Республике Молдова. Давлению и нападкам в этой стране подвергается оппозиция, поэтому никакой речи о влиянии РФ на выборы не может быть и речи. В данном случае можно говорить исключительно об авторитарной и недемократичной позиции правительства Санду.

Ранее Песков высказался по поводу «плана победы» Зеленского. По его мнению, украинские власти делают все, чтобы вовлечь в конфликт Запад, и это говорит об их нервозности.