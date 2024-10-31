По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «планы победы» Киева сводятся к тому, чтобы привлечь страны Запада к конфликту, сообщила газета «Ведомости».

Песков подчеркнул, что как в России, так и на Западе отмечается усиливающаяся напряженность на фронте. Он также отметил, что в свете этих изменений «киевский режим начинает проявлять нервозность».

Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что в секретной части «плана победы» Зеленский предложил «пакет мер неядерного сдерживания», в рамках которого Украине нужно передать ракеты Tomahawk новейших модификаций.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ряд союзников США по НАТО выразили обеспокоенность в связи с предложенным «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского. В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Владимир Зеленский ошибся, рассчитывая на поставку дальнобойных ракет Tomahawk от США.