Песня исполнителя из Можайска стала лучшей на Всероссийском патриотическом фестивале

Песня руководителя вокально-инструментальной группы «Президент-концерт» Дениса Протасевича из Можайска победила на Всероссийском патриотическом фестивале «За други своя». Исполнитель поделился секретами успеха и рассказал об истории создания творения, получившего высшую оценку на престижном мероприятии.

Крупный фестиваль проходил в рамках «Кубка Защитников Отечества» на федеральной территории Сириус. Можайский участник победил со своей песней с вдохновляющим названием «Плечом к плечу».

Как рассказал сам певец, работу проводили с коллективом «Президент-концерта». Автором слов и музыки выступил гитарист группы Вячеслав Борковой, а аранжировщиком — Александр Захаров. Композиция получилась гармоничной и трогательной: исполнение можайца вызвало бурные овации и эмоции у слушателей.

«А история создания ее простая: началась СВО и родилась песня. Эта песня – во славу нашей российской армии, ее мужеству и отваге. В ее словах – о том, что надо встать всем на защиту своей Родины, обеспечить безопасность ее жителям. Мы объединены этим благородным делом и поэтому сильны», – рассказал Денис Протасевич.

Отметим, что сам Протасевич является отцом участника СВО. Слова и смыслы, заложенные в песне, близки ему как никому другому.

Протасевич победил на отборочном этапе конкурса в Калуге в феврале 2024 года. Вскоре он представил Подмосковье на гала-концерте Всероссийского патриотического фестиваля, где выступали многие другие артисты со всей России. Несмотря на обилие участников можайскому солисту удалось ярко представить округ и регион, запомниться песней и победить. Исполнителю выдали диплом лауреата, который стал признанием и благодарностью за вклад в развитие культуры и искусства.