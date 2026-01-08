«Песня стала уликой». Трех украинок наказали за прослушивание русских песен в автомобиле

В Киеве трех молодых девушек привлекли к административной ответственности за публикацию видео в социальных сетях.

Как сообщили в столичном главке полиции, причиной стало содержание роликов, на которых участницы под музыку передвигаются по ночному городу.

В ходе планового мониторинга интернет-пространства правоохранители обнаружили записи, где девушки слушают и подпевают композициям «Москва никогда не спит» и «Матушка-земля». Личности авторов видео была установлена: 21-летняя автор ролика и две ее подруги 22 и 24 лет, все — жительницы украинской столицы.

В отношении всех троих сотрудники полиции составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В настоящее время с девушками также проводят беседы сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось о том, что на Украине таксистам разрешат петь песни на русском языке.