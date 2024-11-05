Петербургская компания купила логистический комплекс «PNK парк Жуковский» в Подмосковье

Петербургская компания 100K Group купила логистический комплекс «PNK парк Жуковский» у Новой технологической компании (НТК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, логопарк площадью 80 тысяч квадратных метров расположен на юго-востоке Подмосковья, сделку оценили в пять миллиардов рублей.

100K Group занимается инвестициями в складскую недвижимость, в ее портфеле более 432 тысяч квадратных метров, включая логопарки «50К Кучино» и «50К Слобода» в Московском регионе. Она считается партнером компании «Конкорд менеджмент», созданной Евгением Пригожиным. НТК создал бывший топ-менеджер «Лукойла» Валерий Субботин.

Ранее сообщалось, что структура Сбера арендует площади в логопарке «Ориентир-запад» в Подмосковье.