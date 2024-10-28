Структура Сбера арендует площади в логопарке "Ориентир-запад" в Подмосковье

Логистический оператор "Сберлогистика" (входит в группу Сбербанка) договорился о возведении склада с девелопером "Ориентир", объект площадью 150 тысяч квадратных метров построят на территории индустриального парка "Ориентир-запад" рядом с Истрой. Об этом сообщают "Ведомости".

Сделка станет самой крупной на рынке складов в 2024 году. Проект реализуют в формате built-to-suit, девелопер построит склад под заказчика ко второй половине 2025 года, после чего "Сберлогистика" арендует площади сроком на 10 лет. Строительство оценили в 10,5-11,2 миллиарда рублей, объект за все время контракта обойдется "Сберлогистике" примерно в 18 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что структура Сбербанка купила бывший логопарк «Пивдома» и землю в Московской области.