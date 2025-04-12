Петербурженка собралась выкупить два купе в Крым для своих шести котов

Жительница Санкт-Петербурга, которая планирует отправиться в Крым в июле этого года, собирается, как выяснилось, приобрести два места в плацкартном вагоне для своих домашних питомцев. Об этом стало известно из одного из сообществ социальной сети «ВКонтакте».

В обращении, направленном в компанию «Гранд», которая занимается пассажирскими перевозками в Крым, заядлая кошатница попросила, чтобы для ее питомцев были подготовлены определенные корма, которые те якобы предпочитают.

«Здравствуйте. Планируем поездку с котами, будет 6 котиков на поезде Санкт-Петербург — Симферополь. Могу ли я выкупить 2 плацкартных отсека или полностью 2 купе для своих малышей, чтобы у каждого было свое место? Получается будет 2 взрослых и 6 котиков», — написала женщина.

Ответ компании женщине в котами, если он был, пока не известен.

В интернете уже выразили сочувствие женщине. Кошатнице напомнили, что недавно мужчина, который купил для себя, своих котов и корги «целое купе», столкнулся с негативной реакцией и получил множество звонков с требованиями отдать деньги нуждающимся, то есть им.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина с кошкой «проиграл» умной камере на подъезде дома в Уфе.