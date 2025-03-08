Мужик с кошкой и голым задом проиграл умной камере на подъезде дома в Уфе

Жители многоквартирного дома в районе Сипайлово уже давно выражают недовольство поведением своего необычного соседа. Александр нередко появляется на улице в несоответствующей погодным условиям одежде, иногда с кошкой на руках, а иногда — с садовым шлангом. Кроме того, он может оставить под дверью топор или какой-то незнакомый предмет. Об этом, публикуя соответствующее видео, передает BAZA.

Однако обычно Саша не может справиться с умным домофоном и вынужден ждать соседей, чтобы попасть в подъезд.

В одном из таких случаев камера зафиксировала ситуацию. Мужчина с котом долго не мог открыть дверь подъезда, показывая домофону то угрожающие жесты, то неприличные жесты, но система его не распознала. В итоге ему удалось попасть в дом с помощью соседа, который возвращался домой с собакой.

В лифте мужчины пытались предотвратить конфликт между своими питомцами, но в итоге сами вступили в перепалку. Александр атаковал владельца собаки, но получил отпор и успокоился до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пермяка, пытавшейся утопить пасынка в ванной.