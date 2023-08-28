Петербуржца, который пытался поджечь пункт отбора на контрактную службу, арестовали

В СИЗО был отправлен мужчина, который пытался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщают в суде.

Ленинский суд рассмотрел ходатайство следствия и заключил подозреваемого в преступлении по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ под стражу на два месяца, до 25 октября.

По данным следствия, 26 августа подозреваемый подошел к объекту и поджег две бутылки с горючей смесью, после чего бросил их в здание. Мужчину сразу задержали, к счастью, никто не пострадал.