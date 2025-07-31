Петр Шкуматов напомнил российским водителям о серьезном изменении в ПДД с 1 августа

В интервью РИА Новости Пётр Шкуматов, эксперт в области «Народного фронта. Аналитика» и руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» в рамках «Народного фронта», сообщил, что с 1 августа медицинские справки, выдаваемые водителям после прохождения медицинского осмотра, будут оформляться в электронном виде.

Как отметил источник в беседе с агентством, с этого момента вместо традиционного бумажного документа будет выдаваться QR-код, а вместе с нем и номер справки.

Эти сведения, включая номер и QR-код, необходимо предоставить в ГИБДД, после чего информация будет автоматически загружена в базу данных Госавтоинспекции, уточнил Шкуматов.

Специалист отметил преимущества этого нововведения, указав, что оно позволит пресечь деятельность теневого рынка поддельных медицинских справок, который существует в регионах.