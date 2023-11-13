Певец Шарлот попросил в соцсетях «накинуть» денег на билет в Россию

Напомним, ранее мы писали о том, что он сжег российский паспорт и заявил, что хочет попасть в Киев. А недавно в интернете певец признался, что «наметил вернуться в Россию». Однако, возникает проблема – у Шарлота «отсутствуют средства на билет».

В связи с этим исполнитель попросил своих преданных слушателей, родных, знакомых и друзей скинуть ему денег. Как только их будет достаточно, Шарлот вернется в Россию и начнет работу над новым альбомом, чтобы воплотить свои творческие идеи в жизнь. К слову, пластинка не будет связана с СВО или политикой, о чем также пишет «Газета.ру».

Шарлот уверяет, что осознанно принял соответствующее решение. Тем более, на своей странице в социальных сетях он заявил, что будет бороться за «свою жизнь в русскоязычной культуре». Хотя еще несколько месяцев назад ситуация была совершенно обратная – певец критиковал российскую власть и рвал портрет президента.