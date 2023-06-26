Шарлот сжег российский паспорт и заявил, что хочет попасть в Киев

Известный 24-летний певец ранее уже был замечен за неоднократным оскорблением российской власти в социальных сетях. Об этом пишет ФАН

Музыкант Эдуард Шарлот, снимавшийся несколько лет назад в рекламе российского мобильного оператора, отныне не считает себя гражданином страны. Он сжег свой паспорт и выразил желание оказаться в Киеве. Свои провокационные действия певец заснял на видео, после чего опубликовал его в интернете.

Ранее молодой человек не раз попадался на глаза аудитории с оскорбительными высказываниями в адрес российских властей. Из-за его публикаций общественники уже обращались в Министерство внутренних дел России. Кто-то однажды даже предложил посадить Шарлота на пару лет в колонию.