Певица Ольга Бурлуцкая выступила в ИК-5 и Можайской ВК ГУФСИН России по Подмосковью
Фото: [ГУФСИН России по МО]
Член Общественной палаты Подмосковья, руководитель благотворительного проекта «ВосБлаго», певица Ольга Бурлуцкая выступила с концертной программой в исправительной колонии №5 и Можайской воспитательной колонии ГУФСИН России по Московской области.
Артистка исполнила известные и любимые всеми русские народные и авторские композиции.
«Мне хотелось, чтобы девушки во время концерта почувствовали приближение праздника, а исполнение русских народных песен может создать атмосферу уюта и тепла, особенно для тех, кто находится вдали от дома», - отметила певица.
Проведение в исправительных учреждениях творческих вечеров в преддверии праздника стало возможно благодаря инициативе зампреда ОПМО, председателя подмосковного ОНК Сергея Леонова.