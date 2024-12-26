Певица Ольга Бурлуцкая выступила в ИК-5 и Можайской ВК ГУФСИН России по Подмосковью

Общество

Фото: [ГУФСИН России по МО]

Член Общественной палаты Подмосковья, руководитель благотворительного проекта «ВосБлаго», певица Ольга Бурлуцкая выступила с концертной программой в исправительной колонии №5 и Можайской воспитательной колонии ГУФСИН России по Московской области.

Артистка исполнила известные и любимые всеми русские народные и авторские композиции.

«Мне хотелось, чтобы девушки во время концерта почувствовали приближение праздника, а исполнение русских народных песен может создать атмосферу уюта и тепла, особенно для тех, кто находится вдали от дома», - отметила певица.

Проведение в исправительных учреждениях творческих вечеров в преддверии праздника стало возможно благодаря инициативе зампреда ОПМО, председателя подмосковного ОНК Сергея Леонова.

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