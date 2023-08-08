Певица Рита Дакота обвенчалась с блогером Белогаем

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Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]

Как сообщает «Газета.ру», знаменитость поделилась новостью на личной странице в своих социальных сетях.

Стало известно, что певица Рита Дакота обвенчалась с клипмейкером, которого зовут Федор Белогай. Само мероприятие, как выяснилось, проходило в православном храме на территории Грузии.

К слову, Дакота планировала три свадьбы со своим мужем. Это объясняется тем, что красивую церемонию должны увидеть дочь, родители, а также друзья певицы. Третье, последнее торжество, будет организовано на корабле в океане.

Пара официально зарегистрировала свои отношения 24 мая 2023 года. Супруги решили отказаться от свадебных нарядов, которые считаются традиционными. Вместо этого они надели спортивные костюмы. Сама Дакота дополнила свой образ фатой.

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