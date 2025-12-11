Пианистка пытается применить «схему Долиной», чтобы вернуть квартиру, потерянную из-за телефонных мошенников

Известная российская пианистка, 84-летняя заслуженная артистка России, стала жертвой масштабной аферы и лишилась своей московской квартиры. Теперь она пытается вернуть жилье через суд по так называемой схеме Долиной, о чем рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».

Пенсионерка согласилась продать свою «однушку» в центре столицы, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками спецслужб. Они убедили женщину, что участвует в секретной операции по поимке преступников. Квартиру купила семья профессора Российской академии наук.

Сделка прошла формально безупречно: с участием риелторов, с распиской о добровольности и даже с пунктом в договоре, предупреждающем о мошенничествах под видом ФСБ. На вопрос о своих планах пианистка заявила, что хочет переехать в загородный дом, а на вырученные деньги наймет помощницу.

В реальности все 10 млн руб. от продажи она перевела телефонным аферистам. Правда вскрылась через полгода, когда законные покупатели попытались въехать в свою новую квартиру. Им пришлось вскрывать дверь с полицией, так как бывшая хозяйка отказалась освобождать жилплощадь и подала иск в суд о признании сделки недействительной. Теперь новым владельцам приходится делить квартиру с прежней собственницей в ожидании судебного решения.

Ранее сообщалось, что семья отключила свет пенсионерке, воспользовавшейся «схемой Долиной».