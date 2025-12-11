Семья отключила свет пенсионерке, воспользовавшейся «схемой Долиной»

Там новые владельцы отключили электричество в квартире пенсионерки, которая продала им жилье, а затем через суд вернула его обратно.

По данным источника, семья из Новокузнецка купили квартиру в Сочи в июле, осуществив давнюю мечту жить у моря. Недвижимости стоимостью 6,5 млн руб. находилась в продаже три месяца.

Пенсионерка-владелица предоставила все необходимые документы и быстро выписалась после сделки. Однако, когда супруги собрали вещи и приехали в Сочи, попасть в квартиру они не смогли: бывшая хозяйка, обещавшая освободить помещение, перестала отвечать на звонки и буквально забаррикадировалась там.

Ситуация развивалась по классическому сценарию: пенсионерка подала в суд, заявив, что стала жертвой мошенников, и сделка была признана недействительной. Покупательница не стала сдаваться и наняла адвоката.

Все лето и осень они пытались «поймать» бывшую владелицу. Выяснилось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается получить справку о своей невменяемости. Такой диагноз хоть и лишит ее возможности работать, но сможет помочь остаться и при жилье, и при деньгах от продажи.

Россиянка в борьбе за квартиру пошла на ответные меры. Используя свое право как действующего собственника, согласно решению суда, она заключила договор с ресурсоснабжающими организациями и отключила электроснабжение в спорной квартире, где продолжает проживать пенсионерка.

