Пилот назвал возможную причину критической ситуации с малой авиацией в России

В России сложилась непростая ситуация с авиацией в отдаленных районах. Об этом заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот РФ Олег Смирнов. В беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» он назвал причины критического положения и оценил возможные пути решения.

Проблема транспортного вакуума особенно остро ощущается в условиях, когда более половины площади государства не охвачено ни сетью железных дорог, ни качественным автомобильным покрытием. По мнению заслуженного пилота РФ Олега Смирнова, сложившаяся ситуация стала следствием игнорирования специфики отечественных просторов.

Специалист отметил, что управленцы, отвечавшие за развитие отрасли, зачастую ориентировались на опыт компактных европейских стран вроде Бельгии или Швейцарии, забывая, что масштабы одной российской области могут превышать территорию целого европейского государства. Такое «незнание географии» привело к тому, что жители отдаленных районов оказались практически отрезанными от большой земли, что в долгосрочной перспективе провоцирует отток населения и постепенное запустение территорий.

На текущий момент государственные структуры пытаются форсировать разработку современного преемника малой авиации — самолета «Байкал». Однако пока новинка готовится к массовому производству, инициатива по реанимации старых Ан-2 выглядит как вполне рабочая временная мера. Несмотря на солидный возраст, ресурс многих «Кукурузников» выработан лишь на треть, что теоретически позволяет им летать еще около десяти лет.

Однако реализация этого плана потребует не только политической воли, но и серьезных финансовых вливаний. Предстоит фактически с нуля воссоздать цепочки производства необходимых комплектующих и провести глубокую модернизацию двигателей, чтобы вернуть «старичков» в небо и обеспечить безопасное сообщение между регионами.

Ранее сообщалось, зачем на Байкале запускают экологическую спецоперацию против малой авиации.