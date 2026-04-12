Стресс у нерпы и гибель растений: зачем на Байкале запускают экологическую спецоперацию против малой авиации
Небо над Байкалом хотят взять под контроль ради спасения редких животных
На Байкале стартует масштабное научное исследование «Байкал под крылом», призванное оценить воздействие малой авиации на хрупкую экосистему озера и разработать первые в регионе научно обоснованные правила полетов. Ученые намерены выяснить, насколько сильно самолеты и вертолеты тревожат редких животных и влияют на растительность, чтобы впоследствии создать цифровую карту экологически чувствительных зон и безопасных воздушных коридоров.
Специалисты подчеркивают, что вред от авиации далеко не ограничивается выбросами углекислого газа. Инверсионные следы, шумовое загрязнение, оксиды азота, диоксид серы и сажа оказывают комплексное негативное воздействие как на климат, так и на живые организмы. Постоянный гул моторов вызывает у зверей и птиц хронический стресс, нарушает коммуникацию и циклы размножения, а мельчайшие частицы от двигателей могут проявлять высокую токсичность. На Байкале уже неоднократно фиксировались случаи массового беспокойства животных именно из-за пролетающих воздушных судов.
Инициаторы проекта отмечают, что существующие нормативы полетов над заповедными территориями устарели и не соответствуют реалиям активно развивающейся в регионе малой авиации. Восполнить этот пробел призван проект «Байкал под крылом», реализуемый при поддержке фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness. В ходе полевых работ исследователи детально изучат реакцию пернатых и состояние флоры на авиационное воздействие, чтобы выработать баланс между транспортной необходимостью для местного населения и сохранением уникальной природы.