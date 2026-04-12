Стресс у нерпы и гибель растений: зачем на Байкале запускают экологическую спецоперацию против малой авиации

На Байкале стартует масштабное научное исследование «Байкал под крылом», призванное оценить воздействие малой авиации на хрупкую экосистему озера и разработать первые в регионе научно обоснованные правила полетов. Ученые намерены выяснить, насколько сильно самолеты и вертолеты тревожат редких животных и влияют на растительность, чтобы впоследствии создать цифровую карту экологически чувствительных зон и безопасных воздушных коридоров.

Специалисты подчеркивают, что вред от авиации далеко не ограничивается выбросами углекислого газа. Инверсионные следы, шумовое загрязнение, оксиды азота, диоксид серы и сажа оказывают комплексное негативное воздействие как на климат, так и на живые организмы. Постоянный гул моторов вызывает у зверей и птиц хронический стресс, нарушает коммуникацию и циклы размножения, а мельчайшие частицы от двигателей могут проявлять высокую токсичность. На Байкале уже неоднократно фиксировались случаи массового беспокойства животных именно из-за пролетающих воздушных судов.

Инициаторы проекта отмечают, что существующие нормативы полетов над заповедными территориями устарели и не соответствуют реалиям активно развивающейся в регионе малой авиации. Восполнить этот пробел призван проект «Байкал под крылом», реализуемый при поддержке фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness. В ходе полевых работ исследователи детально изучат реакцию пернатых и состояние флоры на авиационное воздействие, чтобы выработать баланс между транспортной необходимостью для местного населения и сохранением уникальной природы.