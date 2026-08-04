ПИН-код знаете, но деньги не снимете: что происходит с банковской картой после смерти владельца

Международный финансовый консультант Мария Ермилова в беседе с агентством « Прайм » разъяснила, что после смерти владельца его банковская карта и счета не переходят в распоряжение родственников автоматически, даже если те знают ПИН-код или имеют доступ к мобильному банку. По ее словам, все средства на счетах становятся частью наследственной массы, а законный доступ к ним возможен только через нотариальные процедуры.

Эксперт пояснила, что, вопреки распространенным заблуждениям, финансы не исчезают и не переходят во владение банка. После получения информации из ФНС кредитная организация временно блокирует все расходные операции по счетам и картам. Снять наличные, перевести деньги или воспользоваться доверенностью в этот период невозможно, однако сами активы остаются под защитой, а проценты по срочным вкладам продолжают начисляться до передачи средств наследникам. Доступ к деньгам будет открыт только после получения свидетельства о праве на наследство.