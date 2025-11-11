Пирамида Менкаура раскрыла секрет, который хранила тысячи лет под песками Гизы

Спустя 4500 лет после возведения, пирамида Менкаура в Гизе вновь стала центром научных исследований. Международная группа археологов из Египта и Германии обнаружила в ее структуре скрытые полости, которые могут свидетельствовать о существовании тайного прохода. Об этом передает Стерлеград со ссылкой на Daily Mail.

Исследование проводилось специалистами Технического университета Мюнхена совместно с учеными Каирского университета. Для изучения применялись методы радиолокации, ультразвукового анализа и электротомографии. Современные технологии позволили зафиксировать две аномальные зоны, предположительно представляющие собой воздушные камеры внутри пирамиды.

По словам профессора Кристиана Гроссе, разработанная методика визуализации дает возможность с высокой точностью определять внутренние особенности древних сооружений.

Одна из обнаруженных полостей расположена на глубине 1,4 метра, ее размеры составляют около 1 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Вторая полость находится немного выше — на глубине 1,13 метра, примерно 0,9 на 0,7 метра.

Пирамида Менкаура, самая небольшая из трех великих пирамид Гизы, была построена около 2500 года до н. э. Она служила усыпальницей фараона IV династии, личность которого до сих пор окружена тайнами. Новое открытие может изменить представление ученых о внутренней архитектуре и погребальных традициях древнего Египта.

