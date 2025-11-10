Язык может первым предупредить о смертельно опасной болезни: на что обратить внимание

Изменение формы, цвета или текстуры языка может быть одним из ранних признаков онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских медиков, передает Газета.ру.

По словам специалистов, появление безболезненной язвочки на языке, которая не заживает длительное время, считается наиболее характерным симптомом рака ротовой полости. При этом важно обращать внимание не только на внешние изменения, но и на общее состояние слизистой.

Врачи пояснили, что язык способен отражать здоровье всего организма — от микробиома полости рта и уровня гидратации до состояния кишечника и наличия воспалительных процессов. Также эксперты напомнили, что рак ротовой полости может сопровождаться болью, затруднением глотания, изменением голоса или резкой потерей веса. Заболевание часто связано с вирусом папилломы человека, поэтому врачи советуют своевременную вакцинацию, отказ от курения и употребления алкоголя.

По данным журнала Cancer, ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что регулярные анализы крови, направленные на выявление нескольких типов рака одновременно, могут значительно сократить число поздних диагнозов. Сейчас подобный скрининг проводится только для ограниченного количества опухолей, что приводит к тому, что около 70% случаев выявляются уже на симптоматической стадии.

Ранее сообщалось, что заявки на бесплатное переобучение подали более 500 жительниц Подмосковья в декрете.