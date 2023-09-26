Письмо ученицы из Долгопрудного поддержало бойца, находящегося в зоне СВО

Учащиеся различных учебных заведений подмосковного Долгопрудного продолжают писать письма служащим в зоне СВО солдатам. При этом истории про ответы или любые иные отклики на эти письма более редки.

Недавно учащаяся восьмого класса Нане Акобян, написала письмо на фронт в рамках историко-патриотического мероприятия, посвященного памяти битвы на Курской дуге. Мероприятие прошло в августе в Центре культурно-общественных связей, а примерно через 25 дней до Нане дошла радостная весть о том, что именно ее письмо нашло отклик.

«Это был самый обычный школьный день, когда меня вызвали и показали фото, где солдат из зоны СВО держит в руках мое письмо. Свой конверт я сразу узнала. Позже выяснилось, что это солдат из Долгопрудного. Мой земляк. И у него очень смешной позывной - Винни. Точно, как у известного сказочного персонажа. Я рада, что мое письмо подняло настроение человеку, который сегодня воюет за всех нас», — рассказала Нане Акобян.

По словам девочки, в письме была благодарность неизвестному солдату за его подвиг. Оно не сопровождалось рисунком, лишь несколькими звездочками и сердечками, но иногда важна не форма, а содержание.

Нанэ — активная ученица, победитель творческих конкурсов и участник долгопрудненского отделения «Волонтеров Победы». Она чтит «героев былых времен» и героев дня сегодняшнего. А еще она надеется, что сможет познакомиться с бойцом СВО, который прочел ее письмо. Желает ему возвращения домой в Долгопрудный с Победой.