«Пистолет в руках первоклассника». Учительница ранена на уроке: что известно об инциденте в школе Ньюпорта?

В американском штате Виргиния суд обязал выплатить $10 млн компенсации бывшей учительнице, которая получила огнестрельные ранения от собственного шестилетнего ученика. Как сообщает местное издание Virginian-Pilot, инцидент произошел в кабинете школы в январе 2023 года.

Первоклассник, воспользовавшись принесенным в школу пистолетом, открыл стрельбу, в результате чего педагог Абигайль Цвернер была ранена в грудь и руку. В своем иске пострадавшая возложила вину на заместителя директора учебного заведения Эбони Паркер, которая, по утверждению истицы, проигнорировала несколько предупреждений о том, что у ребенка при себе находится оружие.

Жюри присяжных, проведя в совещании 5,5 часов, постановило взыскать с ответчика компенсацию, хотя изначально учительница требовала 40 миллионов долларов. По данным газеты, выплаты, вероятно, будут произведены за счет страхового фонда школьного совета. При этом для самой Эбони Паркер судебные тяжбы не окончены: в декабре ей предстоит ответить перед судом по обвинению в халатном отношении к ребенку.

Отдельно издание подчеркивает, что мать несовершеннолетнего стрелка уже была осуждена и приговорена к четырем годам лишения свободы за нарушения, связанные с хранением оружия.

