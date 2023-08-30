Питерская активистка получила шесть лет колонии за фейки о ВС РФ

Как сообщает агентство «РИА Новости» , активистка Ольга Смирнова приговорена к шести годам колонии общего режима за то, что она занималась распространением ложной информации, касающейся действий Вооруженных сил России.

Согласно обвинению, активистка из Санкт-Петербурга создала и разместила сообщения в соцсетях, которые содержали дезинформацию. Таким образом, по решению суда, ее приговорили к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, что Ольгу Смирнову задержали еще в мае прошлого года. Тогда суд избрал ей меру наказания в виде заключения под арест.

Ранее сообщалось о том, что прокурор попросил суд дать срок паре блогеров за распространение фейков об армии. Гособвинитель предложил назначить наказание, предусматривающее лишение свободы на тринадцать лет. А дополнительные пять лет они не должны иметь права администрировать сайты в интернете.