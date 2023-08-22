Питерскому юноше оторвало палец из-за взрыва петарды

Как пишет RT , инцидент произошел в городе Санкт-Петербург. Полиция сообщила о том, что петарда была куплена в интернет-магазине.

Петербургская полиция написала на своей странице в социальных сетях о том, что в доме на Светлановском проспекте, в одной из квартир, случился взрыв петарды.

Пресс-служба также написала о том, что сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и установили, что петарду 18-летний молодой человек заказал в одном из интернет-магазинов. По итогу, она сдетонировала, пока он держал ее в руке.

В результате этого юноше оторвало палец. Судя по известным на данный момент данным, его уже госпитализировали. Этот случай служит очередным напоминанием о том, насколько опасной может быть пиротехника.