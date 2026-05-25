Неожиданный дуэт: гастроэнтеролог оценил пользу вирусного салата с клубникой и томатами

Соцсети захлестнула волна восторженных отзывов о необычном летнем салате, где соседствуют клубника и помидоры. Сторонники оригинальных вкусовых сочетаний называют блюдо идеальной свежей закуской, однако вопрос безопасности такого микса остается открытым. Корреспонденты REGIONS выяснили у гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Владимира Логинова, что скрывает в себе эта «ударная доза» витаминов и кому стоит пройти мимо.

Летняя новинка с кухонным стажем

Рецепт, который сейчас расходится по пабликам, не оставил равнодушным даже профессиональных поваров. Ольга Невадина, кулинар из Подольска, призналась, что ее как специалиста с большим стажем покорило именно сочетание простых продуктов. По словам Ольги, готовить это блюдо можно всего за пять минут, а набор ингредиентов настолько минимален, что не нужно бежать в магазин за экзотикой.

В ход идут помидоры, свежая клубника, мягкий сыр, капля лимонного сока, оливковое масло и немного микрозелени для украшения. Продукты режут произвольными кусками, заправляют и подают. Как отмечает Ольга Невадина, впечатление настолько сильное, что она уже настояла на введении этой позиции в летнее меню своего кафе.

Что сказал врач об убойной дозе

Медицинское сообщество оценило вирусный рецепт не менее внимательно, чем гастрономическое. Заведующий Гастроэнтерологическим центром Подольской областной клинической больницы Владимир Логинов поспешил успокоить любителей экспериментов. По его мнению, комбинация клубники и томатов абсолютно безвредна для здорового человека и даже полезна за счет мощного коктейля из витаминов и антиоксидантов. Он назвал это странное на первый взгляд сочетание отличным примером «радужной» тарелки, которую так любят рекомендовать диетологи.

Специалист разложил по полочкам химический состав. Клубника щедра на антоцианы и эллаговую кислоту, а томаты — на ликопин. Считается, что эти соединения активно сражаются со свободными радикалами, то есть помогают замедлить процессы старения и снижают риски болезней сердца и онкологии. Кроме того, салат дает организму ударную дозу витамина С (крепкий иммунитет), а также витамины А, Е, К, калий и магний. Клетчатка в составе налаживает пищеварение и быстро создает чувство сытости.

Кому красный свет на зеленый свет

Тем не менее, подходить к дегустации стоит с оглядкой. Гастроэнтеролог предупреждает, что клубника и помидоры входят в печально известную «красную группу» продуктов — они чаще других провоцируют пищевую непереносимость. Людям с аллергией на эти дары природы блюдо категорически противопоказано.

Второй портрет риска — пациенты с обострениями желудочно-кишечных заболеваний. Помидоры принадлежат к семейству пасленовых и содержат соланин. Это вещество способно раздражать слизистую, провоцируя дискомфорт у тех, кто страдает гастритом, язвой или панкреатитом.

Отдельное предупреждение адресовано людям с синдромом раздраженного кишечника. Семечки помидоров и грубая клетчатка клубники в таком союзе могут вызвать вздутие и спазмы. Здоровым же людям, резюмирует специалист, блюдо принесет только пользу и удовольствие, но даже им не стоит забывать о мере.