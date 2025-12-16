«Пьяная агрессия». Многодетная мать в Уфе напала на двух полицейских: какое наказание ей грозит?

В Башкирии перед судом предстанет 33-летняя жительница Уфы, обвиняемая в нападении на сотрудников полиции в состоянии алкогольного опьянения. Об этом проинформировала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Конфликт, согласно материалам дела, развернулся в октябре текущего года. Правоохранители сопровождали гражданку в отдел опеки по месту жительства, однако женщина, будучи в неадекватном состоянии, оказала им физическое сопротивление. В ходе инцидента она сначала нанесла удар по лицу одному из сотрудников, а затем атаковала вторую — полицейскую, причинив ей повреждение руки.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело, возбужденное по факту нападения на представителей власти, завершено расследованием и передано для дальнейшего рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд столицы Башкортостана.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе многодетную мать осудили на три года за истязание троих детей.