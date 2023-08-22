Пьяный и лишенный прав водитель каршеринга сбил ребенка на переходе в Москве

По данным прокуратуры Москвы, инцидент произошел на севере столицы на Веневской улице. Водитель машины каршеринга, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу мать с пятилетним малышом.

По версии следствия, мальчик только успел ступить на проезжую часть, как был сбит автомобилем. Мать осталась немного позади малыша. Ребенка со множественными травмами доставили в одну из столичных клиник.

«На улице Веневская водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на малолетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, водитель был лишен права управления транспортным средством и на момент ДТП находился в состоянии опьянения», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В настоящее время водитель задержан. С ним проводятся следственные действия. За жизнь пятилетнего мальчика борются медики. Его состояние оценивается как средней тяжести.