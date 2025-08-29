Пьяный пастух принял головой удар гармонью от собутыльницы — инструмент не пострадал
МВД: Женщина ударила пастуха гармонью по голове в Саратовской области
Фото: [freepik.com]
Женщина во время застолья ударила пастуха гармонью по голове, причинив легкий вред здоровью, и признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по российскому региону.
В селе Ивантеевка Саратовской области произошел бытовой конфликт. Во время совместного застолья местная жительница ударила пастуха гармонью по голове. Мужчина регулярно приходил к женщине в гости для исполнения музыкальных произведений. Причина ссоры осталась невыясненной, поскольку оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.
После удара пострадавший обратился за медицинской помощью. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала причинение легкого вреда здоровью. На основании этого заключения правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Женщина полностью признала свою вину в совершении противоправных действий.
Ранее женщина жестоко расправилась с гостем после отказа уйти домой.