Пять бойцов СВО после реабилитации в «Ясенках» готовятся к экспедиции на Алтай

Пять бойцов СВО, которые проходят курс реабилитации в центре «Ясенки», сейчас готовятся к экспедиции на Алтай. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Отправление запланировано на выходные. На Алтае участники экспедиции проведут пять дней. Их ждут поездки на квадроциклах и катамаранах, приготовление пищи на костре, тренинги по социализации и адаптации.

На Алтае бойцам предстоит и испытать свои протезы: у двоих протезированы руки, у двоих — по одной ноге, у пятого — обе ноги.

По словам директора центра Михаила Маслова, помимо этого, в рамках поездки бойцы смогут пройти и психологическую реабилитацию — получить вдохновение и укрепить уверенность в своих силах.