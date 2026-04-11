Пять дел в Великую субботу: что вы точно забудете перед Пасхой

Сегодня наступит Светлая Пасха 2026. Все ли готово? Великая суббота — самый загадочный и тихий день перед праздником. Life.ru рассказывает о главных правилах, чтобы избежать суеты и встретить Воскресение Христово с миром в душе.

Дело первое: отдых, а не беготня

Главная ошибка — паника из-за куличей и яиц. Утром можно проверить корзину, но всю работу важно закончить до полудня. После обеда — только тишина и духовные дела. В этот день мир замирает у гроба Господня.

Дело второе: уборка без шума

Генеральную уборку делают в Чистый четверг. В субботу нельзя стирать, гладить, сверлить, пылесосить и подметать (по поверью — выметать удачу на год). Разрешается мягкой тряпкой протереть пыль, расставить чистые полотенца и зажечь лампадку. Это день покоя.

Дело третье: как сходить в храм

Освящение куличей начинается после утренней литургии (около 11–12 часов) и длится до вечера, даже до полуночи. Не торопитесь и не толкайтесь. Придите заранее, поставьте свечу у Плащаницы в центре храма, помолитесь. И только потом подходите к священнику с корзинкой. Освящение — это благословение, а не магический обряд.

Дело четвертое: простить от души

Существует красивое поверье: в Великую субботу даже в аду перестают мучить грешников. Что уж говорить о нас? Вспомните всех, с кем в ссоре. Мысленно, перед иконой, попросите прощения у Бога и у этих людей. И обязательно простите себя.

И последнее: час тишины

Найдите хотя бы час, чтобы остаться наедине с собой. Отложите телефон, выключите телевизор. Почитайте 27-ю главу Евангелия от Матфея (о погребении Иисуса). Постарайтесь ощутить радость и спокойствие перед Пасхой.

