Пять корпусов возводят сейчас в ЖК «Легенда Коренево» в подмосковных Люберцах

Застройщик проекта ООО СЗ «Коренево Девелопмент» продолжает возводить на территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы пять жилых корпусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 1 завершены разработка котлована, работы по устройству подбетонной подготовки и гидроизоляции под фундаментной плитой. Ведутся работы армированию вертикальных конструкций подвального этажа секций 1 и 2.

В корпусе 2 завершены разработка котлована и работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты. Выполнены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плит перекрытий первого этажа. Ведутся работы по армированию плиты перекрытия первого этажа секции 1.

А в корпусе 3 завершены работы по армированию и бетонированию плит перекрытия подвального этажа, ведутся работы по установке опалубки и армированию плиты перекрытия первого этажа в секции 1.

В корпусах 4, 5 завершены разработка котлована, работы по устройству подбетонной подготовки и гидроизоляции под фундаментной плитой. Ведутся работы по армированию плит перекрытия подвального этажа.