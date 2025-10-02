Пять работ из Клина вышли в финал всероссийского телевизионного конкурса

В масштабном телевизионном соревновании участвуют 629 проектов из 82 городов страны.

Директор телекомпании Алексей Орлов рассказал, что журналисты попали сразу в пять номинаций из 18-ти: выпуск новостей, документальный фильм «Танки. Я уехал на юг» и два спецпроекта — «Это нужно живым» к 80-летию Победы и краеведческий очерк «Пушкин. Проездом через Клин» из цикла «Наши люди». Телеведущая Елена Плюснина также поборется за профессиональное признание.

Отметим, что для коллектива «Поиска» это не первый опыт борьбы за главную телевизионную награду страны — в активе телекомпании уже две статуэтки ТЭФИ, полученные за развитие регионального вещания и высочайшее качество новостного контента.

Мероприятия первого этапа стартуют 2 октября в Светлогорске, где для медиаспециалистов проведут не только сам конкурс, но и образовательную программу, включающую семинары, тренинги, презентации и многое другое.